Interviene il primo cittadino in merito alla tragedia avvenuta in spiaggia: “Una morte assurda quella di Signor Luciano, buggerraio d’adozione che ieri pomeriggio nel tentativo di soccorrere due minori in difficoltà ha perso la vita nel nostro mare”.

Due ragazzini in difficoltà e l’uomo non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarli: “Un gesto eroico, frutto di un coraggio che merita il massimo rispetto, ma che non sarebbe mai dovuto essere necessario.

Ancora una volta, per l’imprudenza e l’incoscienza di pochi, a pagare sono persone innocenti. Ancora una volta, chi ignora divieti e segnali di pericolo, finisce per mettere a rischio non solo sé stesso, ma anche chi tenta di porgere aiuto”.

“Il mare, il nostro mare, soprattutto in giornate come questa, non perdona leggerezze.

Ringrazio i bagnini degli stabilimenti balneari e i surfisti che sono intervenuti prontamente, facendo il possibile per salvare le persone in pericolo. A loro va la nostra gratitudine per il sangue freddo, la competenza e il coraggio dimostrati”.

La sindaca partecipa commossa al dolore della famiglia della vittima, “il cordoglio più sincero da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità. Non possiamo restare indifferenti”.