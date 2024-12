TORNA A CAGLIARI LA MADAME OPERA, NOTE IN ROSA

Nell’ambito degli eventi itineranti per le vie di Cagliari e Pirri organizzate dal COMUNE DI CAGLIARI

Dopo 5 anni dal grande successo, torna a Cagliari la spettacolare esibizione di Madame Opera. Un concerto-spettacolo itinerante che trasforma le vie centrali di Cagliari in un’atmosfera onirica felliniana. La Madame Opera unisce la spettacolarit del teatro di strada con l’arte del bel canto. La grande dama, alta circa 4 metri, poggia su una struttura su ruote radiocomandata che le consente un incedere lento e maestoso. La preziosa gonna larga quasi 3 metri cela un sofisticato sistema radiocomandato con cui Madame Oper# cammina per le strade incantando tutto il pubblico con le canzoni pi$ belle di un vastissimo repertorio internazionale, eseguite magistralmente dalla meravigliosa voce di una cantante lirica professionista. Lo spettacolo musicale Madame Oper# con il suo maestoso costume luminoso in stile Barocco, & concepito per stupire il pubblico nel magico canto “in rotazione” come un grande antico carillon musicale.

Link di Madame Oper#: https://youtu.be/7ugW26J8-WI?si=sB_oVqPx_NaQ69yh