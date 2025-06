È accaduto due notti fa in via Marmilla, a segnalare l’accaduto è lo stesso proprietario della vettura violata e privata di ciò che era presente all’interno dell’abitacolo. Sparita anche la borsa della palestra e una confezione di tic tac. L’ennesima dimostrazione, insomma, che niente ferma i delinquenti e tutto portano via come un’aspirapolvere in funzione da sedili, cassetti e cofano con la speranza di mettere in tasca qualcosa di valore o, male che vada, qualche caramella come in questo caso. I racconti dei cittadini, in merito ai tanti episodi che da tempo ai susseguono, non si fermano qui: “Nella mia macchina c’era niente e hanno rubato il pass disabili di mia madre – spiega un altro cittadino – occuperanno il parcheggio dei disabili senza averne diritto e con la burocrazia lunga chissà quando avrò la copia. Disagio e perdita di tempo”.