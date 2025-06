Incidente poco prima della mezzanotte sulla Ss 131 in territorio di Nuraminis.

Per motivi in corso di accertamento un’auto con due persone a bordo è uscita dalla carreggiata e ha terminato la corsa sul guardrail. Feriti entrambi i passeggeri, dei quali uno in modo grave trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu.

Sul posto i carabinieri.