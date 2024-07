Todde: “Sì alle rinnovabili ma no alla speculazione, dobbiamo tagliare le bollette ai sardi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Non c’è nessuna contraddizione tra l’obiettivo di realizzare la transizione verde della Sardegna e l’approvazione di una sospensiva di massimo 18 mesi che blocca ogni nuovo progetto di energia rinnovabile, eolico e fotovoltaico per fermare quello che è stato definito assalto speculativo delle multinazionali”. Così ha dichiarato la presidente Todde su la7 a L’aria che tira. “Noi vogliamo farla la transizione, e la faremo, ma come vogliamo noi, non sulle spalle dei sardi e delle comunità. Il popolo sardo sta difendendo le proprie prerogative ed io ne sono il portavoce. Ma dobbiamo ricordarci che abbiamo l’obiettivo di essere decarbonizzati entro il 2040 e dobbiamo iniziare a lavorare sotto questo aspetto anche per tagliare la bolletta dei sardi. Le pale arrivate a Oristano sono destinate a un impianto i cui lavori sono iniziati da oltre un anno, mentre noi abbiamo bloccato le nuove autorizzazioni perché pensiamo” siano oggi soggette a regole non sensate per la Sardegna. Stiamo lavorando sulla mappa delle aree idonee perché il nostro obiettivo è quello di “decidere noi dove fare o non fare un impianto. Ricordo ancora che possiamo bloccare i progetti in essere che non hanno iniziato i lavori, non quelli che li hanno iniziati. La Sardegna non è il laboratorio di nulla e troverà la sua strada. Il progetto cinese nella Nurra non si farà mai fino a quando sarò la presidente della Sardegna”.