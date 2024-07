Svolta sulla sanità in Sardegna: “La Regione potrà spendere oltre i limiti stabiliti dal Governo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Svolta sulla sanità in Sardegna: la Regione potrà spendere oltre i limiti imposti dal Governo. L’anno scorso la Regione, per garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, ha autorizzato l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale. E le disposizioni sono state ritenute costituzionalmente legittime. Questo perché i vincoli di spesa pubblica. hanno dichiarato i giudici, non valgono per l’Isola che provvede integralmente al proprio servizio sanitario regionale.

“La Regione Sardegna ha piena autonomia come riconosciuto dallo statuto sardo che abbiamo difeso di fronte alla Corte Costituzionale. Ora si aprono opportunità per consentire scelte più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini sardi e soluzioni organizzative che garantiscono i diritti dei territori, senza limitazioni imposte dall’amministrazione centrale. Un grande risultato per la Sardegna”, fanno sapere dalla Regione Sardegna.