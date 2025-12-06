Nella mattinata odierna, nell’ambito dei controlli disposti per il monitoraggio della movida nel centro storico e finalizzati alla prevenzione dei reati, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Cagliari ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S..

Il provvedimento è stato disposto nei confronti del proprietario di un locale che, lo scorso 30 novembre, era stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, in concorso con due dipendenti, a seguito del furto di un pc e di altra attrezzatura informatica.

Alla luce di questo episodio, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico sito nella centralissima via Roma, per un periodo di 15 giorni.