La moglie Margherita Crespellani, i figli Gigi e Luciana,

Paolo ed Elisabetta, Maria Francesca, Carlo e Luisella,

Pietro e Kirsten, Amelia e Fabio, Teresa e i nipoti tutti,

piangono la scomparsa dell’amatissimo

Benedetto Porcella

Marito, padre, nonno e insegnante prezioso che con la Fede,

l’esempio e la coerenza ha lasciato in tutti coloro l’hanno incontrato,

una traccia indelebile del suo spessore umano e professionale.

Un ringraziamento particolare a Samuele, Inna,

Debora e Josella per le cure amorevoli con le quali l’hanno

accompagnato nell’ultimo periodo della sua vita.

I funerali avranno luogo Martedì 9 Dicembre alle ore 10.30

presso la Parrocchia Beata Vergine della Salute del Poetto.

Il feretro proseguirà per la tumulazione presso il cimitero di Gonnosfanadiga.

