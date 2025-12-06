Paolo ed Elisabetta, Maria Francesca, Carlo e Luisella,
Pietro e Kirsten, Amelia e Fabio, Teresa e i nipoti tutti,
piangono la scomparsa dell’amatissimo
Benedetto Porcella
Marito, padre, nonno e insegnante prezioso che con la Fede,
l’esempio e la coerenza ha lasciato in tutti coloro l’hanno incontrato,
una traccia indelebile del suo spessore umano e professionale.
Un ringraziamento particolare a Samuele, Inna,
Debora e Josella per le cure amorevoli con le quali l’hanno
accompagnato nell’ultimo periodo della sua vita.
I funerali avranno luogo Martedì 9 Dicembre alle ore 10.30
presso la Parrocchia Beata Vergine della Salute del Poetto.
Il feretro proseguirà per la tumulazione presso il cimitero di Gonnosfanadiga.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682