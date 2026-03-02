La curva rossoblù perde uno dei suoi pilastri. Se ne è andato improvvisamente Ivan “Sa Pibinca” Carcassi.
“Era una presenza fissa in tutte le trasferte al sud, sempre allegro e sorridente, anche se nel cuore portava indelebile il dolore feroce per un figlio andato via troppo presto” il post della pagina Sempre con il Cagliari.
“Quel cuore che stamattina ha cessato di battere all’improvviso.Ciao Ivan “Sa Pibinca” Carcassi, eri felice quella sera a Bari.”
Centinaia i commenti dedicati ad Ivan e anche a suo figlio, scomparso qualche anno fa. Molto i pensieri commossi anche il giovane: “Riabbraccerai il tuo caro papà e il tuo figliolo”, scrive un amico.
Un dolore improvviso quanto ingiusto che lascia un grandissimo vuoto in tutto ip mondo rossoblù.