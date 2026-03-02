Cagliari, spari contro tre bus in transito, alla fermata in piazza San Michele alcune persone hanno mirato contro i mezzi del Ctm: dalle immagini del Solaris Urbino 12 electric sono ben visibili i danni provocati.

Non sarebbe la prima volta: secondo alcuni testimoni i bus, sempre nella zona della piazza San Michele, sarebbero stati presi di mira con lanci di sassi e uova.

Questa volta, però, sono stati degli spari a mandare in frantumi i vetri dei passeggeri e del lato autista. I mezzi, dopo l’accaduto, sono rientrati in deposito.