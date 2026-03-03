I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti poco prima delle 21 di ieri in viale Cristoforo Colombo a Quartu Sant’Elena, per un incidente stradale dove sono rimasti coinvolti un’autovettura e uno scooter.

Una squadra di pronto intervento della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Risulta ferito il conducente del motoveicolo che è stato soccorso e trasferito in ospedale dal personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, anche se non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.