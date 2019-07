“Ti ricordi di me?”, e ammazza l’ex moglie Deborah in un karaoke di sangue. Ed è ancora ricercato il 54enne di Savona che ieri sera ha ucciso con 5 colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio mentre si trovava al karaoke, 39 anni, l’uomo è ancora in fuga. I dettagli dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Gli inquirenti hanno diffuso una sua foto nella speranza di ricevere segnalazioni utili e gli stanno dando la caccia in tutta la Liguria. L’uomo, Domenico Mimmo Massari, si è dato alla fuga lungo la spiaggia: secondo alcuni testimoni e le prime ricostruzioni potrebbe essersi allontanato lungo il canale di un rio che scorre sotto l’Aurelia. Al momento dell’omicidio indossava pantaloni, maglietta e un berretto da baseball.

L’uomo non è un ex carabiniere come inizialmente era emerso, ha anzi una storia giudiziaria travagliata con precedenti sin da giovane. Nel 2015, quando era stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinarsi alla ex per stalking aveva dato fuoco al locale di lei e alla sua abitazione. Da quando era uscito dal carcere, un anno fa, non avrebbe più avuto contatti con la vittima, fino a ieri”.