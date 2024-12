Teulada – Vandalizzata la macchina del vicesindaco: “Non ho nessun genere di parola se non tanta delusione”. Gravemente segnata nello sportello anteriore dalla parte del guidatore, tanta amarezza per Gianluca Urru: “Che sia un caso?” si interroga il vicesindaco. Parcheggiata in via Torino, “una macchina di seconda mano, che ho da nemmeno dieci giorni” presa di mira da chi ha violato il bene privato. “Al termine della riunione sull’importanza della Prevenzione dai tumori al seno ho trovato questo bellissimo regalo nel fianco della mia auto”. L’evento si è svolto oggi, in attesa della visita della Carovana della Prevenzione nel 2025, l’Amministrazione Comunale di Teulada, che ha aderito ufficialmente a questa importante iniziativa promossa da Susan G. Komen Italia, ha organizzato un incontro informativo sulla prevenzione dei tumori del seno. Presso la Casa Baronale, ore 17:00, si è svolto l’importante incontro che mira alla prevenzione e, al termine, il triste riscontro da parte dell’amministratore che ha reso pubblico quanto accaduto.