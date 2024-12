Paura a Sant’Andrea Frius nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale che ha coinvolto il parroco del paese, don Angelo Cardia. Il religioso, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il muro di una casa situata lungo la strada statale 387, all’ingresso di via Cagliari.

Secondo le testimonianze raccolte, l’incidente è avvenuto in un tratto di strada cittadino, dove la velocità dei veicoli è normalmente ridotta. Nonostante questo, la Panda ha deviato dalla sua corsia, andando a collidere con il muro della residenza privata, danneggiando anche la condotta idrica che passa lungo il perimetro della casa.

Il sacerdote è stato prontamente soccorso da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, per poi essere stabilizzato e trasportato in ambulanza. Il personale sanitario del 118, arrivato da Senorbì, ha condotto Don Angelo in ospedale, in codice rosso, al Policlinico di Monserrato.