Teulada, nella notte di Ferragosto mamma tartaruga ha deposto le sue uova: nuovo nido in Sardegna. Il sindaco Angelo Milia: “Una bella notizia che ci ricorda quanto sia prezioso e fragile il nostro ecosistema. Invito tutti coloro che navigano lungo la costa a rispettare il mare e le sue creature, evitando ogni forma di disturbo”.

“Siamo stati appena informati dal Comandante del 1° Reggimento che, nella notte di Ferragosto, una tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova nella spiaggia di Cala Zafferano”: con queste parole il primo cittadino ha annunciato la scoperta del nido. Un dono prezioso per la tartaruga marina protetta che, ancora una volta, ha scelto la costa del Sud Sardegna come luogo dove far nascere i suoi poccoli.

“Il sito è stato individuato e segnalato dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Nora, che lo monitorerà fino alla schiusa prevista tra circa 40-60 giorni”