Ferragosto 2025 in centro storico a Cagliari: “da Stampace alla Marina bar e ristoranti chiusura totale: mai visto un simile fallimento turistico”

Mattinata di Ferragosto 2025 , in pieno Centro Storico , a Stampace, nel Corso Vittorio Emanuele un solo Bar aperto. Bisogna dargliene atto e ringraziare i titolari, Francesca e Marco, che ci hanno consentito di gustare un buon Caffè espresso e un cornetto al miele, vera delizia. E con il caffè e la pasta, farci anche leggere i giornali quotidiani, locali e nazionali. Stesso discorso nel rione Marina, ristoranti chiusi e quelli aperti con pochi clienti, tutti locali o quasi. Con la famiglia sono stato in un noto locale di Via Cavour ,20 coperti più due bambini, su oltre sessanta posti disponibili e tutti adeguatamente pronti all’uso. In lontananza due o tre locali aperti, alcuni avevano clienti anche all’esterno, forse qualche comitiva, un caldo terrificante, quello che ha annunciato e visto scendere poco dopo le quindici un discreto acquazzone, che non ha mitigato, anzi ha accresciuto l’afa e un’aria quasi irrespirabile. Andando via, il carro attrezzi e la Municipale all’opera in Via Roma, nella zona più brutta della nuova strada, di fronte al Palazzo della Rinascente. Ma dove stava la Soprintendenza e gli Organi di tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, paesaggistico e ambientale nel momento in cui sono stati realizzati simili abusi ? Insomma, un ferragosto triste, amaro, più del Caffè che ci è stato offerto dopo pranzo !!!

Marcello Roberto Marchi