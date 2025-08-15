Il tema della sicurezza non va in vacanza e non riguarda solo le grandi città, ma sempre più spesso anche le località turistiche periferiche, che in piena stagione si trovano a fronteggiare episodi che mettono in difficoltà le attività commerciali e la serenità degli operatori.

“Siamo nel cuore dell’estate e stiamo ricevendo segnalazioni preoccupanti dai nostri associati – dichiara Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna –. Non parliamo soltanto di microcriminalità nelle aree urbane più popolose, ma di episodi che colpiscono duramente anche le località turistiche più decentrate, dove spesso manca un presidio costante delle forze dell’ordine. Questo crea un senso di vulnerabilità tra gli operatori e un danno economico non indifferente”.

Un caso emblematico è avvenuto nelle ultime ore a La Maddalena: “Un nostro associato ha dovuto attendere all’interno del proprio locale l’arrivo delle forze dell’ordine, dopo che alcuni clienti avevano consumato e lasciato il ristorante senza pagare. Purtroppo per lui non è la prima volta: episodi simili si sono già verificati in passato. Non possiamo accettare che chi lavora per accogliere turisti e valorizzare il territorio debba subire simili mancanze di rispetto e reati”, sottolinea Frongia.

Per Fipe Confcommercio Sud Sardegna è necessario che anche le realtà periferiche siano tutelate al pari delle grandi città, con un’attenzione particolare durante i mesi di maggiore afflusso turistico. “Le attività della ristorazione – conclude Frongia – sono un presidio di qualità e accoglienza, ma senza un’adeguata sicurezza rischiamo di compromettere l’immagine delle nostre località e la sostenibilità delle imprese. Serve un potenziamento della presenza sul territorio e un coordinamento costante con le categorie economiche, perché la sicurezza è un diritto di tutti: residenti, turisti e imprenditori”.