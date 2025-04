Si punta prevalentemente sulle nuove generazioni, quelle che hanno il compito di rimediare agli “errori” fatti dai grandi e che dovranno prendersi cura con amore e dedizione dei territori in cui vivono.

Anche con questa prerogativa il Comune da tempo è impegnato attivamente per la salvaguardia ambientale e di tutti gli aspetti collegati a esso e pochi giorni fa si è aggiunto un altro tassello alla cura del luogo consegnando ai bambini

studenti dell’istituto comprensivo Taddeo Cossu di Teulada le borracce in alluminio, “pensate per limitare l’utilizzo della plastica e prestare ancora più cura ed attenzione verso il nostro pianeta” ha espresso il sindaco Angelo Milia.

A seguire, nella scuola primaria si è svolto un laboratorio di agricoltura biologica, legato al progetto della mensa scolastica green, a cura dell’agenzia Laore. Durante l’attività è stato distribuito anche un simpaticissimo quaderno, pensato per aiutare i bambini a leggere le etichette degli alimenti al fine di mangiare con maggiore consapevolezza.

Non solo: “Con gli alunni della scuola primaria abbiamo inaugurato, e anche provato, la casetta dell’acqua, utilizzabile gratuitamente da tutta la comunità per le prossime tre settimane, in modo che tutti possano prendere confidenza con il suo funzionamento. L’acqua potabile erogata è depurata grazie ad un sistema di microfiltrazione e sanificata tramite debatterizzatore UV. La casetta dell’acqua si aggiunge ai due piccoli erogatori già installati nella scuola primaria e nel municipio”.

Tutto questo è parte di in un più ampio percorso che l’amministrazione in carica ha intrapreso sin dall’inizio dell’insediamento, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, sul riuso dei materiali e sulla tutela del territorio.

Teulada si prende cura dell’ambiente a 360°: tanti i riconoscimenti ottenuti in questi anni e le iniziative mirate a coinvolgere la comunità al fine di preservare ciò che Madre Natura ha creato. Di recente, a Napoli, per il secondo anno consecutivo il territorio ha ottenuto premio e riconoscimento di Comune Plastic Free. Sono stati premiati 122 Comuni in tutta Italia e 5 in tutta l’Isola: Aglientu, Badesi, Castelsardo, Oristano e Teulada.

L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rafforzato il risultato di numerose azioni concrete, tra cui: iniziative ambientali e raccolte effettuate sul territorio con la collaborazione delle associazioni e dell’intera cittadinanza, l’installazione di erogatori d’acqua negli edifici pubblici, l’ordinanza per il divieto del volo dei palloncini e l’approvazione del nuovo regolamento di videosorveglianza.