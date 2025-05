Lo comunica il sindaco Angelo Milia che da tempo, assieme alla sua giunta, hanno avviato un complesso progetto a favore del bene prezioso. I pozzi in questione sono stati realizzati in prossimità del palazzetto dello sport e nella zona del cimitero. Non sono state ancora valutate le portate ma dall’esame visivo sembrerebbe che si sia trovata una buona quantità d’acqua che nel prossimo futuro potrà darci un discreto contributo all’approvvigionamento idrico del paese” spiega Milia.

“Continuiamo a lavorare per l’efficientamento della rete idrica, a breve completeremo la stazione di rilancio in sa Pala de Su Forru e avvieremo i lavori nella condotta de su Scioppadroxiu”

L’acqua e la tutela del servizio idrico al primo posto, insomma, “una delle priorità essendo una necessità primaria”.