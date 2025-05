Disagi anche lungo la statale 128, acqua e fango hanno inondato l’arteria. Un pomeriggio decisamente piovoso in alcuni territori del Sud Sardegna che hanno dovuto fare i conti con precipitazioni intense e concentrate, le cosiddette bombe d’acqua che si riversano in particolar modo in uno spazio limitato. Nell’arco di pochissime ore sono piovuti, secondo i dati della protezione civile, 42 mm di pioggia a Nuraminis.

“Oltre a cortili, scantinati allegati, in quanto le pompe non riescono a far defluire bombe d’acqua cosi intense, e alcune strade inondate di ghiaia ci sono stati danni nella via Nazionale causati da un infiltrazione tra la condotta fognaria e i ripristini eseguiti nella rete del gas” ha spiegato il sindaco Stefano Anni.

La strada è comunque in sicurezza “ma invito tutti a prestare attenzione nel tratto segnalato dal cartello di lavori in corso posizionato subito dopo la farmacia”. Nella Via Umberto, sebbene la via Roma fosse quasi un fiume, l’acqua è defluita velocemente scorrendo nel canale tombato.

Non sono stati rilevati pozzetti fognari sollevati né in Via Umberto e nemmeno in Via Nazionale.