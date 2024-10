Teulada, cerimonia e conferenza in onore di Sicco Mansholt

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Teulada e l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi per un evento che rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale, dedicato a celebrare l’importante legame tra Sicco Mansholt, primo Eurocommissario all’Agricoltura (1958-1972), e Teulada, nonché il suo impatto storico in Sardegna e in Europa. Mansholt concepì, sotto un ulivo della sua amata Teulada, una rivoluzionaria visione dell’agricoltura in armonia con l’ambiente, anticipando di decenni l’urgenza che ci sta portando ad adottare misure ecosostenibili a salvaguardia del pianeta.

Il ritrovo in Piazza Fontana per il disvelamento della targa commemorativa e messa a dimora di un ulivo in onore di Sicco Mansholt, alla presenza dell’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Sardegna, e dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Sardegna.

Alle 10:30, presso la Casa Baronale, la conferenza intitolata “ Teulada e Mansholt: il futuro dell’agricoltura”, con interventi di figure istituzionali e dell’Università di Cagliari.

“Un momento molto importante per tutta la nostra comunità” ha espresso il sindaco Angelo Milia.