Assemini, la solidarietà per i quattro zampe raccolti dalla strada non si ferma

La direzione dei lavori è affidata all’associazione “Mimì & Gogò”, da anni al fianco dei più fragili che, abbandonati o torturati, vengono accolti tra le braccia delle volontarie che si prodigano per il benessere animale. Ed è così che, i giorni scorsi, è partita la raccolta-scatolette, tante piccole bocche da sfamare, i cuccioli in crescita e da rimettere in sesto dopo la vita di strada, hanno bisogno di molte premure e attenzioni. Un’opera che per le volontarie, armate sino ai denti di tanto amore da dare, non possono sempre colmare: la pancia dei piccoli felini brontola in continuazione e la spesa per cibarli non è indifferente. Una scatola, quindi, posizionata nel punto vendita dedicato agli amici pelosi e pennuti, che è rimasta vuota per poco: tante scatolette già donate da chi le compera per i propri animali, una in più, però, nel carrello per i gattini di strada. Le pubbliche relazioni sono state affidate proprio ai protagonisti della storia, quei poveri animali abbandonati e salvati giusto in tempo, che guardano il mondo con curiosità, inconsapevoli del rischio scampato, ma ben riconoscenti del bene che ora ricevono. Coccole, e le fusa sempre in funzione, un modo per dire grazie ai volontari e invitare a collaborare per loro e per tutti gli altri randagi recuperati o che arriveranno. “Grazie davvero dal profondo, non so chi stia aderendo di voi ma sappiate che avete tutta la mia riconoscenza. Leggo spesso lamentele sulla nostra comunità ma voi vi state dimostrando davvero buoni, siete persone straordinarie” hanno espresso le volontarie.