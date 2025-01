Un incendio si è sviluppato questa mattina a Cagliari, in via Agostino Castelli, all’interno di un quadro elettrico situato al piano terra di una palazzina condominiale di sette piani. Le fiamme, che si sono rapidamente propagate, hanno costretto all’evacuazione delle 17 famiglie che abitano l’edificio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Cagliari, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio e l’area circostante. Nonostante l’incendio non abbia provocato danni strutturali gravi, i fumi che si sono sprigionati hanno invaso il vano scala e gli appartamenti sovrastanti, creando una situazione di rischio per gli occupanti.

I soccorsi sanitari, giunti sul posto con il servizio territoriale di emergenza, hanno trasferito un bambino in ospedale con codice rosso a causa dell’inalazione di fumi. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non imminenti. Una donna, anch’essa esposta al fumo, è stata visitata sul posto, ma non ha riportato danni significativi. Non si segnalano altre persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, che hanno collaborato attivamente con i Vigili del fuoco nelle operazioni di evacuazione e hanno garantito la sicurezza durante le operazioni, evitando potenziali disordini e assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.

L’incendio è stato domato rapidamente, ma le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.