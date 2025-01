Nasce a Cagliari il primo centro di medicina della riproduzione del Gruppo Genera, il primo centro privato in Sardegna specializzato in procreazione medicalmente assistita (PMA) e PMA eterologa. La nuova struttura, che aprirà ufficialmente venerdì 31 gennaio in via Jenner, rappresenta una risposta alle esigenze di molte coppie sarde che, fino ad oggi, sono state costrette a fare i conti con i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica o a rivolgersi a centri fuori regione.

Il centro offrirà un ampio ventaglio di servizi, permettendo così alla popolazione sarda di accedere alla donazione di gameti maschili e femminili, nonché al social freezing, senza dover affrontare viaggi verso altre regioni o all’estero.