Arrestato un cittadino tunisino di 34 anni, senza fissa dimora e disoccupato, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un tentativo di rapina nel centro commerciale “Iper Pan” di viale La Playa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 34enne si era introdotto all’interno del supermercato, dove aveva prelevato diversi articoli per un valore complessivo di circa 100 euro. Nel tentativo di allontanarsi senza pagare, ha attivato involontariamente il sistema di sicurezza. Il dispositivo antitaccheggio ha allertato il personale di vigilanza, che ha cercato di fermarlo. L’uomo, vistosi scoperto, ha reagito con violenza, colpendo gli addetti con calci e testate nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dal personale del centro commerciale, ha permesso di arrestare l’uomo e metterlo in sicurezza, evitando ulteriori disordini.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una dose di hashish nella disponibilità del 34enne. Per questo motivo, oltre all’arresto per rapina impropria, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova. Nella mattinata di domani, sarà condotto al Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.