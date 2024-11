Cagliari, nella giornata dedicata ai defunti prezzi dei fiori stabili ma calano le vendite

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel giorno della commemorazione dei defunti, pienone nei cimiteri di Cagliari per rendere omaggio ai propri cari. Quest’anno non ci sono stati i tanto temuti aumenti del prezzo dei fiori: stabili crisantemi, girasoli, gladioli, i più scelti per celebrare i propri cari. Ma si è registrato, in base ai primi dati, un calo nelle vendite.

Il volume d’affari dei fiori, che ruota attorno alla settimana di commemorazione dei defunti, sfiora in Italia i 300 milioni di euro, con una spesa media di 30 euro a famiglia. Sempre più attiva la concorrenza sleale di chi vende senza avere licenza e autorizzazioni: ad ogni angolo di strada, chioschetti con fiorai improvvisati offrono merce a prezzo più basso, spesso a nero e senza a loro volta pagare tasse e concessioni.