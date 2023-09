Tentano di rapinare una tabaccheria vestiti come ne “La casa di carta” ma il titolare li picchia

Non è andata proprio come avevano programmato il colpo in una tabaccheria di Salerno. Ieri sera, due malviventi con la maschera ispirata al volto di Salvador Dalì de La casa di carta, la famosissima serie di Netflix, hanno provato a prendere l’incasso della giornata minacciando la cassiera puntandole contro le armi, ma il titolare (che era nel retrobottega) è subito intervenuto mettendoli in fuga. L’uomo, fortunatamente, ha riportato solo lesioni irrilevanti ed è riuscito a salvare non solo tutto l’incasso ma soprattutto a proteggere la cassiera. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato di Salerno ma, come riportato da Fanpage, nonostante le maschere sul viso i due rapinatori potrebbero essere identificati a breve anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.