Quartu pronta ad accogliere Marco Carta, sì al concerto in piazza: “Abbiamo le autorizzazioni”

Marco Carta è pronto a far cantare Quartu. L’artista di Pirri si esibirà stasera, venerdì 8 settembre 2023, dalle 21, in piazza Santa Maria. La sua esibizione ha ottenuto il via libera della commissione di vigilanza, dopo che il comitato organizzatore della festa di Santa Maria di Cepola si è messo in regola con alcuni ma importanti dettagli. Felice il presidente Natale Todde, il “papà” della manifestazione apprezzata da tutti i quartesi: “Abbiamo portato i bagni chimici e ci sono i generatori di corrente già pronti per i prossimi giorni. Con la buona volontà si ottiene tutto, abbiamo dovuto spendere più soldi ma l’importante è che tutta la festa sia salva”. Il comitato e l’amministrazione comunale hanno collaborato per rimediare a tutte le mancanze. Dopo gli anni difficili del Covid, la parte più profana della festa del fuso di Cepola viene quindi confermata.

Domani sera, sabato, spazio a Tonio Pani e ai Nur. Domenica sarà il turno dei Radio Queen e lunedì il gran finale con il sindaco di Scraffingiu.