La Polizia di Oristano ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria l’autore di un furto perpetrato lo scorso 15 agosto all’interno dell’appartamento di un noto professionista cittadino.

Il furto è stato attuato in centro città da un pluripregiudicato residente in un paese della provincia, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso numerosi reati della stessa specie.

Il denunciato, approfittando dell’assenza in casa dei proprietari, dopo aver cercato invano di accedere ad altre abitazioni, si era introdotto nell’appartamento forzandone la porta di ingresso che non era stata chiuse con le necessarie mandate e aveva asportato dallo stesso, dopo averne rovistato le stanze, un ingente quantità di gioielli.

L’esito positivo dell’inchiesta è stato il frutto di accurate e rapide attività di indagine, effettuate dagli agenti della Squadra Mobile, mediante l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del comune di Oristano e di quello presente all’interno del condominio preso di mira e corroborate dagli accertamenti effettuati sulla scena del crimine da personale del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, che ha prelevato sul posto alcune importanti impronte.

Una volta identificato l’autore del furto, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano, il personale della Squadra Mobile ha notificato allo stesso l’informazione di garanzia e lo ha sottoposto a perquisizione, a seguito della quale sono stati recuperati tutti i gioielli asportati dall’abitazione che nei prossimi giorni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari.