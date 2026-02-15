Poteva finire in tragedia l’episodio avvenuto ieri attorno alle 13 davanti ad un supermercato di Bergamo. Un uomo di origini romene vede uscire una coppia con la loro bimba di un anno e mezzo. L’uomo, 37enne senza fissa dimora, ha improvvisamente afferrato la piccola per le gambe nel tentativo di portarla via alla madre.

La donna ovviamente urla e trattiene la piccola mentre il papà, lì vicino, interviene per fermare l’uomo, aiutato anche da alcuni addetti alla vigilanza. Nel tentativo di prendere la bambina, il 37enne le ha spezzato il femore. L’uomo, che non risulta avere precedenti, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona aggravato e lesioni personali aggravate.