La furia del maltempo si è abbattuta sulla collina di Capitana lasciando dietro di sé danni evidenti e costosi. Tra le realtà più colpite c’è L’Officina Equestre, il maneggio fondato e gestito da Alba Fois, diventato negli anni un punto di riferimento per famiglie, bambini e appassionati di equitazione. Raffiche di vento e piogge incessanti hanno danneggiato le coperture, abbattuto recinzioni e reso temporaneamente inagibili diversi spazi dedicati alle attività con adulti e bambini. Una situazione che richiede interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e consentire la ripresa delle attività quotidiane. Di fronte all’emergenza, però, la comunità non è rimasta immobile. Nella notte un gruppo di amici ha avviato una raccolta fondi per sostenere il maneggio e consentirgli di ripartire in sicurezza. «Per noi è un luogo di crescita, sport e natura che ha bisogno di noi per ripartire», scrivono i promotori dell’iniziativa. Officina Equestre, sottolineano, non è soltanto un centro ippico, ma uno spazio educativo e relazionale dove i bambini imparano il rispetto per gli animali e per l’ambiente, dove gli adulti ritrovano equilibrio e benessere, e dove si costruisce ogni giorno una comunità fatta di passione e cura. Gli organizzatori garantiscono la massima trasparenza: saranno pubblicati aggiornamenti, fotografie dei lavori e un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

Sui social, l’imprenditrice Alba Fois ha scelto di condividere senza filtri le immagini dei danni, accompagnandole con parole che mescolano ironia e amarezza: «Un po’ di danni di questi giorni! Sono giusto un paio di migliaia di euro di lavori da fare… se bastano. Evviva la pioggia e le migliaia di euro di lavori da fare per rimettere a posto tutto! Quanto è che rimane Nettuno in Ariete??? 14 anni!». Uno sfogo che racconta la fatica concreta di chi, dopo anni di sacrifici, si trova ad affrontare spese impreviste e urgenti.

A co-organizzare la raccolta fondi è la sorella, Sara Fois, logopedista, che ha affidato ai social un messaggio intenso e personale: «Fin da bambina, mia sorella Alba aveva un solo grande sogno: vivere ogni giorno accanto ai cavalli. Con impegno e sacrificio quel sogno è diventato realtà. Il suo maneggio è oggi un luogo fatto di passione, rispetto per gli animali e momenti indimenticabili per grandi e piccoli. Qui non si impara solo ad andare a cavallo, ma la fiducia, la pazienza e il valore della connessione con la natura. Oggi quel posto ha bisogno di un aiuto per continuare a crescere. Anche un piccolo contributo può fare la differenza». Accanto a loro Claudia Manca, amica d’infanzia di Alba e Sara, cresciuta tra quei sentieri di collina che oggi accompagna una nuova generazione al maneggio, tra una lezione con i pony immersa nella bellezza della collina che a distanza di anni trasmette le stesse emozioni che ha vissuto da piccola, contribuendo a mantenere vivo lo spirito della struttura. A rafforzare l’appello è anche Veronica Matta, presidente dell’associazione Sa Mata, che negli anni ha promosso numerose iniziative culturali in collaborazione con Alba Fois. «Chi frequenta Officina Equestre lo sa: è un presidio di natura, educazione e relazioni nella collina di Capitana. È un luogo che appartiene alla comunità. Oggi quella comunità è chiamata a dimostrare di esserci davvero». Poi l’esortazione finale, chiara e diretta: «Basta un euro a testa, meno di un caffè. Un gesto semplice per non far spegnere la speranza di una donna che ha messo a disposizione di tutti un angolo di paradiso. Non lasciamola sola. Difendere questo luogo significa difendere un bene comune. Perché certi sogni, quando trovano una comunità unita, possono superare anche la tempesta».

La raccolta fondi è attiva sulla piattaforma