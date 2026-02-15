“L’esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione ha dimostrato che è stata causa di rischio a danno della salute, della sicurezza e dell’incolumità delle persone oltre che rendere possibile l’insorgere di turbative all’ordine pubblico”. Divertirsi sì ma con coscienza: oggi si festeggia la 40^ edizione di uno dei ritrovi più importanti di tutto il Campidano, 26 sono i carri che sfileranno e la sicurezza dei partecipanti e degli avventori è la priorità per il Comune guidato dal sindaco Stefano Altea. Il primo cittadino ha così firmato un’ordinanza che vieta la vendita e il consumo dei superalcolici, per le altre bevande è imposta la consumazione in contenitori non di vetro e latta. “Attesa la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi e frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia e intimidazione per i terzi che possono loro malgrado subire situazioni che mettono a rischio la loro incolumità e sicurezza” si legge nell’ordinanza.