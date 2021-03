“Tenere la Sardegna in zona bianca? Dipende da noi. Non dobbiamo rilassarci”

Resisterà la zona bianca in Sardegna? Lo scienziato sassarese Giovanni Sotgiu, epidemiologo, parla di segnali non positivi: “C’è l’incremento dei contagi a La Maddalena, c’è l’aumento dei casi, l’attenzione va posta, perché il numero dei positivi è elevato in Italia, trainato dal Nord, dove la variante inglese si è diffusa. Ricordiamoci che il mare come barriera non ci tutela del tutto”.

La differenza secondo lo scienziato la fanno “i comportamenti collettivi, sono loro che influenzano l’evoluzione della pandemia. Noi ci ritroveremo in questa altalena quando le persone hanno comportamenti inadeguati. Spesso quando la situazione migliora le persone abbandonano la prudenza e si diffonde un senso di rilassamento eccessivo. E’ quello che fa la differenza”.