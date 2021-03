San Nicolò Gerrei: “Niente rete telefonica, costretto a sfidare il coprifuoco per un’emergenza”

San Nicolò Gerrei – Niente rete telefonica, costretto a sfidare il coprifuoco per risolvere un’emergenza. A Radio CASTEDDU Nicolas Mazzara racconta: “Siamo due mesi senza poter usare il cellulare perché la rete Vodafone ci ha abbandonato. Nonostante i ripetuti reclami, continuano a scalare il credito delle promozioni e alle nostre segnalazioni ci rispondono che non c’è nessun guasto. Purtroppo due settimane fa sono rimasto nel mio paese, una notte ho avuto un urgenza e sono dovuto uscire a piedi violando, oltretutto, il coprifuoco per fare un chilometro e mezzo a piedi per raggiungere una località dove si riesce, un po’, a collegarsi. Io che sono giovane e posso farlo, ma gli anziani assolutamente no. È un problema perché non si possono chiamare i parenti e gli amici. Mi auguro che al più presto possibile la situazione si possa risolvere”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/440789520683159/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline