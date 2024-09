Temporale e clima tropicale su Cagliari, pioggia e umidità con 30 gradi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La pioggia, anche battente, non porta via il caldo dalla zona del Cagliaritano e si crea l’effetto tropicale con una umidità folle e che fa boccheggiare ancora di più. Acqua, tuoni e fulmini ma nessuna rinfrescata, purtroppo. L’estate bollente domina ancora su tutta l’Isola e l’autunno e il fresco sono lontanissimi. Certo, da un lato vedere la pioggia può essere piacevole, ma i conti vanno fatti dopo: bagni di sudore notturni garantiti per tutti, e tenere acceso il condizionatore, se non ha una certa potenza, è come mettere un pannicello fresco su una grossa ferita.

Sono previsti altri rovesci anche nel corso della notte, ma le temperature da piena afa non saranno minimamente intaccate: quella percepita lungo tutta la sera sfiora i trenta gradi.