Lavoratori che rischiano di essere licenziati perché sempre in ritardo: “Le criticità risultano particolarmente gravi in quanto incidono su una fascia di utenza che utilizza quotidianamente il servizio per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, spesso in condizioni climatiche e orarie non agevoli”.

“Numerose e reiterate segnalazioni” sono quelle “pervenute da cittadini e pendolari” al sindaco Oppus “in merito alle criticità del servizio di trasporto pubblico locale sulle tratte che interessano il territorio comunale verso Senorbì. In particolare, vengono segnalati: tempi di percorrenza eccessivi e non congrui rispetto alle distanze servite; utilizzo di mezzi obsoleti, con evidenti carenze in termini di comfort e sicurezza; assenza o inefficienza dei sistemi di riscaldamento, soprattutto nelle prime ore del mattino; soluzioni sostitutive inadeguate, che aggravano ulteriormente i disagi per studenti e lavoratori”.

Il primo cittadino ha chiesto alla società “di avere notizie sulla soluzione delle criticità segnalate”.