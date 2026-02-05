Ha oscillato davanti alla Sardegna per ore, nello stesso tratto di mare. “Questo tipo di movimento a pendolo non è tipico del traffico commerciale e suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione” ha spiegato Itamilradar.

“L’area a est della Sardegna, dove Sparta IV opera attualmente, non è nota per la presenza di cavi sottomarini critici. Questo riduce la probabilità che la posizione della nave sia collegata ad attività infrastrutturali sottomarine”.

Un aereo della Guardia di Finanza italiana P-72B è decollato dalla base Pratica di Mare, il quale ha sorvolato la zona dove la nave russa ha compiuto lo strano tragitto.