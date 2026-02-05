Nel corso della mattinata i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale specializzato in materiali per l’edilizia e il bricolage, traendo in arresto un sessantaquattrenne residente a Sarroch, ritenuto responsabile dei reati di furto ed evasione.

L’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico presso la propria abitazione, si sarebbe allontanato arbitrariamente dal domicilio per recarsi nel punto vendita. La sua presenza è stata segnalata anche dal personale addetto alla sicurezza dell’attività commerciale, che ha notato l’atteggiamento sospetto e ha richiesto l’intervento dell’Arma.

I militari hanno individuato l’uomo e proceduto a una perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di merce varia, per un valore complessivo di poco più di cento euro, che sarebbe stata asportata poco prima dagli scaffali dell’esercizio. La refurtiva è stata interamente recuperata, mentre per il sessantaquattrenne, è scattato l’arresto.