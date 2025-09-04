I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un’attività ispettiva svolta presso un’azienda agricola del territorio, hanno denunciato un 74enne residente a Monastir, incensurato, amministratore unico di una società agricola locale.

L’uomo è ritenuto responsabile della violazione prevista dall’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che disciplina l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Secondo quanto accertato, l’imprenditore avrebbe installato sistemi in maniera non conforme alle prescrizioni di legge.

All’esito degli accertamenti sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a 387,25 euro.

