Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato in flagranza due uomini, un 56enne e un 52enne, entrambi disoccupati, residenti a Pula e già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione ha avuto origine da un controllo effettuato lungo la Strada Statale 195, in località Maddalena spiaggia. I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e guardingo dei due passeggeri a bordo di una Mini Cooper, e accertati i loro precedenti di polizia, hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire circa 100 grammi di eroina, subito sottoposti a sequestro.

Gli accertamenti sono stati estesi anche alle abitazioni degli arrestati e, nella casa del 56enne, sono state rinvenute ulteriori 16 dosi di eroina per un peso complessivo di 10,3 grammi, la somma in contanti di 6.030 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché materiale vario per il confezionamento.

I due arrestati sono stati condotti presso i rispettivi domicili in attesa del giudizio con rito direttissimo.