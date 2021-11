“Il calo della Tari a Cagliari? Merito dei fondi del Governo, non del Comune”

“In pompa magna il primo cittadino di Cagliari dichiara di aver abbassato la Tarip, senza dire la verità che la diminuzione è dovuta ai ristori del Governo che tanto criticava”. Fabrizio Marcello, capogruppo Pd replica a Fdi e alla giunta comunale sul calo della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti in città. “I dati del bilancio del comune di Cagliari dicono altro: 2020 costo rifiuti 46.394.103 e 2021 costo rifiuti 48.067.463. Senza i denari che l’amministrazione si dimentica di menzionare in particolare i 12.744.646,31, di cui 4.800.931,87 per le sole attività produttive, soldi del Governo per le mancate entrate, il famoso Fondone, dovute al Covid, hanno permesso solo per l’anno in corso di diminuire la Tarip. L’amministrazione farebbe bene a proseguire nel migliorare i controlli, nel far pagare le 15.000 utenze che non pagano che porterebbero nella cassa del comune 10 milioni di euro.

Se paghiamo tutti tutti paghiamo meno”.