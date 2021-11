Cagliari, gli ecologisti abbracciano gli alberi per protesta: “Salviamo i ficus di viale Trieste”

Abbracciano i ficus di viale Trieste per protesta. Oggi DonneAmbienteSardegna e Sardegna Pulita, hanno organizzato “Abbracciamo le Piante di viale Trieste”. L’iniziativa, che si è svolta davanti all’assessorato Enti Locali, di fronte al rifornitore benzina, ha visto le persone abbracciare “le piante da salvare” per “mandare un segnale preciso e positivo alla società civile e soprattutto alla Soprintendenza al Paesaggio che dovrà decidere sulla loro sorte. Sovrintendenza che prossimamente vedrà altra iniziativa con manifestazione di proposta, davanti ai suoi uffici, per sensibilizzarla nel trovare soluzione che non sia l’espianto delle piante”.

Il Comune di Cagliari già chiarito che le piante non saranno spostate e che quello della sostituzione integrale delle alberature è “soltanto un’ipotesi”. L’opposizione in consiglio comunale tuttavia ha ribadito l’importanza di tenere alta la guardia sul progetto di riqualificazione di viale Trieste.