Il Presidente della Repubblica ha trasmesso al Prefetto una lettera inviata dalla mamma dell’uomo scomparso: “Ieri c’è stato un incontro tra noi familiari e il Prefetto, il quale si è dimostrato sensibile e ci ha assicurato che le indagini per la scomparsa di Giacomo andranno avanti con dedizione”.

Una notizia che accentua la forza dei genitori di Giacomo Solinas, scomparso da Gonnesa l’8 luglio 2023. “Il giorno dopo la denuncia si sono susseguite le ricerche, ricerche intensissime, con tutti gli strumenti neccessari per la tua ricerca, coordinata da Giorgia e dal nostro amato sindaco Pietro Cocco, entrambi non si sono risparmiati né in termini di tempo né in termini di energie così come loro, anche tutti i corpi chiamati alla ricerca, i cacciatori i Barracelli e tanti tanti volontari.

Le modalità della tua scomparsa enunciavano che a causa del tuo grave malessere dell’anima, avevi scelto di tagliare i ponti dalla realtà che ti ha causato tanta sofferenza.

Abbiamo vissuto il lutto per due mesi, avendo trovato la borsa con gli indumenti abbandonata tra I rovi.

Dopo due mesi imprigionata in casa ad aspettare la notizia dell’epilogo peggiore, la speranza di ritrovarti in vita si è generata in me” ha spiegato pubblicamente la mamma dell’uomo Maria Lidia Pistis.

In questi anni si è prodigata per la ricerca del suo amato figlio, supportata da tante persone e associazioni non si è mai arresa.

“Abbiamo condiviso locandine in nove lingue diverse grazie alle traduzioni effettuate da “nuove amiche” che si sono rese disponibili e alle quali ringrazio calorosamente, e che hanno condiviso con costanza e determinazione.

Spero tanto che tu possa leggere questa lettera e di essere stata abbastanza convincente nell’esprimere tutto l’amore che ti circonda. Tutto il paese e non solo, hanno imparato ad amarti per come sei, un ragazzo adorabile, semplice, intelligente e forse troppo sensibile…ma ricordati quello che ti ho sempre detto: “la sensibilità non è un difetto, ma un valore aggiunto”.

Ora sei il fratello, il figlio, lo zio, il nipote di centinaia di persone.

Perciò non temere di tornare perché sarai accolto a braccia aperte da centinaia di ” nuovi amici” e da tutta la comunità.

Puoi anche farci sapere che stai bene e che hai trovato il tuo equilibrio altrove, va bene anche così”.