Corrado Sorrentino, il papà di Amelia, ricorda la sua piccola che oggi avrebbe compiuto 14 anni e propone un piccolo gesto dal grande valore simbolico per tutti i bambini che sono volati via, troppo presto.

Affida ai social il ricordo di sua figlia: “Oggi sarebbero stati 14.

Amelia sarebbe stata ormai una adolescente, chissà come sarebbe stata, posso solo immaginarlo ma non viverlo. Così come me, come lei, ci sono molti altri bambini che hanno terminato la loro missione in questa dimensione, ognuno con il proprio compito e con le proprie esperienze finalizzate ad una certa evoluzione. Oggi nel giorno della nascita di Amelia metterò di nuovo in casa o nelle fioriere delle altre girandole” spiega Sorrentino, “se avete il piacere di farlo, fatelo anche voi, mettetene una in casa, nel balcone, nel giardino, nella cameretta dei vostri figli, per tutti i bambini angeli che passano nelle nostre vite”.