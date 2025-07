Il vice prefetto Vicario ha inviato una comunicazione alle istituzioni di competenza, tra le quali i Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi, in cui viene evidenziata la problematica inerente al Poligono permanente.

Aree interdette anche per i militari, troppo alto il rischio, e centinaia di capi costretti a spostarsi da quei pascoli dove l’inquinamento, oramai, è troppo elevato.

È stato l’ex presidente della regione Mauro Pili a diffondere la notizia tramite i social in cui mostra e spiega il provvedimento emanato solo pochi giorni fa. Non solo: “È la conferma di quello che ho sostenuto da più di 15 anni, l’inquinamento è stato riscontrato già una decina d’anni fa, tutto il tentativo di nascondere oggi crolla innanzi a questa disposizione della Prefettura di Cagliari che dimostra che le concentrazioni massime ammissibili di inquinamento sono state superate”.