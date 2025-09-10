Una macchina bianca totalmente contromano all’altezza del Mc Donald’s ha sfrecciato prima nella corsia preferenziale dei taxi per poi allargarsi nella strada in direzione opposta.

Ha sfiorato diverse auto in marcia, con gli automobilisti costretti a suonare il clacson per cercare di avvisare l’incauto e folle conducente.

La situazione del traffico a Cagliari sta diventando insostenibile e come segnalato anche dalla Polizia Locale ci sono tantissime persone che guidano spesso senza patente o comunque senza assicurazione. E oltre al caos e agli ingorghi e alla situazione di strade come via Roma e Asse Mediano si aggiungono le follie al volante di persone che evidentemente non conoscono neanche il codice della strada.