Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 11 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che deter mine rà il diradamento della nuvolosità già dal pomeriggio . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 19 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest . Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti nel pomeriggio. Sono previsti 0.9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 28 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 30 ° C e la minima di 22 ° C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tes i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest- Sud ovest, al pomeriggio da Ov est. Sarà dunque un marte d ì in prevalenza nuvoloso con qualche pioggia e con temperature che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba