Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 11 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà il diradamento della nuvolosità già dal pomeriggio. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti nel pomeriggio. Sono previsti 0.9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 20°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Sarà dunque un martedì in prevalenza nuvoloso con qualche pioggia e con temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba