Superenalotto, la fortuna fa tappa ancora in Sardegna: centrato un 5 da oltre 26mila euro

La fortuna fa ancora tappa a Sassari con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 4 agosto è arrivato un “5” da 26.427,16 euro. La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria Scanu di viale Porto Torres, presso il centro commerciale Auchan. Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di giovedì mette in palio 22,5 milioni di euro. L’ultimo “6” – ricorda Agipronews – è stato centrato il 7 luglio scorso proprio in Sardegna, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.