Cagliari, in viale Poetto la Panda fa passare i pedoni e viene tamponata: in tre all’ospedale, due sono minorenni. Incidente stradale questa mattina in viale Poetto. Un autocarro Nissan guidato da un 51enne di nazionalità rumena residente in provincia, percorreva il viale Poetto proveniente da Cagliari e diretto verso il litorale di Quartu. Giunto all’altezza del civico 25 è stata tamponata una Panda condotta da una 50enne di Cagliari che si era fermata all’altezza delle strisce pedonali per far passare dei pedoni. A seguito dell’urto sono rimasti feriti due minorenni che si trovavano a bordo della Panda e il suo conducente che sono andati autonomamente al pronto soccorso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.