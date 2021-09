SuperEnalotto, festa a Villasimius e a Monserrato con due “5” da 9.700 euro: le ricevitorie vincenti

Martedì fortunato in Sardegna con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 31 agosto, riporta Agipronews, a Villasimius è stato centrato un “5” da 9.745,66 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Pais in via Umberto I 38. Festa anche a Monserrato , dove pure è arrivato un “5” di pari valore, in questo caso presso la tabaccheria in via Giulio Cesare 163/A.

Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 75,3 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di giovedì. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre l’ultimo “6” in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.